اجتماع للجنة الطوارئ في أسدود خوفا من التصعيد مع غزة

أجرى رئيس بلدية أسدود يحيائيل لسري للمرة الأولى منذ بداية العام 2019 اجتماعا للجنة الطوارئ في مدينة أسدود لمناقشة خطة الطوارئ الخاصة بمدينة أسدود في أوقات الحروب.

ووفقا لموقع اشدود نت العبري، جاء الاجتماع في ظل مخاوف المنظومة الأمنية للاحتلال الإسرائيلي من اشتعال الأوضاع مع جبهة قطاع غزة في أي لحظة ممكنة.

هذا وقد شارك في الاجتماع جميع ممثلي المنظومة الأمنية بما في ذلك ممثلين عن جيش الاحتلال الإسرائيلي والشرطة و"نجمة داود الحمراء"، حيث اتفقوا على خطة عمل تدريبية ستتضمن إجراء سلسلة من التدريبات والمناورات المشتركة بين بلدية اسدود والجهات الأمنية الأخرى للتعامل في أوقات الطوارئ.