الشيخ يكشف: عباس سيشكل حكومة جديدة خلال أيام.. وهذه أولى مهامها

كشف حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أن رئيس السلطة محمود عباس، سيكلف رئيسا للحكومة الجديدة خلال أيام.

وقال الشيخ في تغريدة له عبر تويتر، أن مشاورات تشكيل الحكومة الفلسطينية مستمرة وقطعت شوطا مهما، وأن عباس سيكلف رئيسا للحكومة الجديدة خلال أيام.

وأضاف، أن أولى أولويات الحكومة المرتقبة وضع خطة طوارئ لمواجهة القرار الاسرائيلي بقرصنة أموال عائدات الضرائب الفلسطينية.

وكان رئيس السلطة عباس قبل استقالة حكومة رامي الحمدالله، في 29/1/2019، وكلفه بتصريف الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة.

وشُكلت حكومة الحمد الله عام 2013 كجزء من اتفاقية بين فتح وحماس.

ومن المقرر أن يُشكل عباس حكومة جديدة من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية فقط بهدف الإعداد لانتخابات تشريعية جديدة.