ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

7 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

الشيخ يكشف: عباس سيشكل حكومة جديدة خلال أيام.. وهذه أولى مهامها

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 09:19 - 01 مارس 2019
حسين الشيخ حسين الشيخ
مشاركة

كشف حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أن رئيس السلطة محمود عباس، سيكلف رئيسا للحكومة الجديدة خلال أيام.

وقال الشيخ في تغريدة له عبر تويتر، أن مشاورات تشكيل الحكومة الفلسطينية مستمرة وقطعت شوطا مهما، وأن عباس سيكلف رئيسا للحكومة الجديدة خلال أيام.

وأضاف، أن أولى أولويات الحكومة المرتقبة وضع خطة طوارئ لمواجهة القرار الاسرائيلي بقرصنة أموال عائدات الضرائب الفلسطينية.

وكان رئيس السلطة عباس قبل استقالة حكومة رامي الحمدالله، في 29/1/2019، وكلفه بتصريف الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة.

وشُكلت حكومة الحمد الله عام 2013 كجزء من اتفاقية بين فتح وحماس.

ومن المقرر أن يُشكل عباس حكومة جديدة من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية فقط بهدف الإعداد لانتخابات تشريعية جديدة.

متعلقات