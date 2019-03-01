استطلاع: رفض إسرائيلي لحكومة تجمع "الليكود" وتحالف "ازرق أبيض"

أظهر استطلاع أجرته صحيفة "يسرائيل هيوم" أن غالبية الإسرائيليين يرفضون قيام حكومة وحدة بمشاركة بنيامين نتنياهو وتحالف بيني غانتس – لابيد.

وأفاد استطلاع الرأي نقله موقع i24 أن 40% من الجمهور الإسرائيلي يرفض إقامة حكومة وحدة، بمشاركة حزب الليكود الحاكم، وتحالف "أزرق أبيض" الذي يجمع بين غانتس ولابيد. ويدعم 28% من الجمهور الإسرائيلي ذلك، فيما قال 32% من الجمهور بأنهم "لا يعرفون".

ويرفض المتدينون اليهود، وفلسطينيي48 قيام حكومة وحدة، فيما أظهر استطلاع الرأي تقارب العلمانيين والمحافظين في فكرة تشكيل حكومة وحدة.

وفقط 14% من فلسطيي 48 يؤيدون قيام حكومة وحدة.ولم يتضح بموجب استطلاع الرأي كيف سيؤثر اتهام نتنياهو بالفساد على توزيع المقاعد وهل سيؤثر ذلك على حزب الليكود في الانتخابات المقبلة.

وأكد غانتس في كلمة له مساء الخميس أن الجلوس في حكومة بمشاركة حزب الليكود برئاسة نتنياهو هو أمر غير وارد، بسبب اتهامات الفساد التي تلاحق نتنياهو