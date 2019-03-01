حالة الطقس: أجواء باردة وأمطار متفرقة اليوم وغدا

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، أن يكون الجو اليوم الجمعة غائماً جزئياً الى غائم ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً إلى شديد البرودة، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وأشارت دائرة الأرصاد إلى أنه في ساعات الليل ستكون الاجواء غائمة جزئياً إلى غائمة وباردة الى شديدة البرودة وتسقط زخات متفرقة من الامطار على معظم المناطق الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

ويوم غد السبت سيكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً الى شديد البرودة ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

فيما يكون الجو يوم الأحد المقبل غائما جزئيا إلى صاف وبارداً الى شديد البرودة ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم الإثنين، يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً الى شديد البرودة ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق، الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

فيما حذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تدني مدى الرؤيا الأفقية نتيجة تشكل الضباب والغيوم الملامسة، ومن تشكل السيول والفيضانات في بعض الأودية والمناطق المنخفضة، ومن خطر التزحلق على الطرقات.