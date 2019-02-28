"بتسيلم" تطالب بتغيير تعليمات إطلاق النار على المتظاهرين خلال مسيرات العودة

جدد مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان "بتسيلم" دعوته لجيش الاحتلال بتغيير تعليمات إطلاق النار على المتظاهرين خلال مسيرات العودة وكسر الحصار على حدود قطاع غزة.

جاء ذلك عقب قرار لجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة والتي انتُدبت لتقصّي حقائق مظاهرات العودة في قطاع غزة قرب الشريط الحدوديّ.

وقد قرّرت اللّجنة أنّ سياسة إطلاق النار التي تطبّقها إسرائيل بحيث تشمل متظاهرين عزّلًا ولا يشكّلون خطرًا على أحد هي سياسة مخالفة للقانون.

وقال المركز في بيان صحفي "طوال فترة المظاهرات المستمرّة منذ نحو السّنة أبدت حكومة إسرائيل والقيادات العسكريّة العليا تعنّتًا وإصرارًا على اتّباع سياسة إطلاق نار مخالفة للقانون وحظيت بمصادقة قضاة المحكمة العليا حتى بعد أن أسفرت عن استشهاد 200 متظاهر وجُرح أكثر من 6,300 شخص بالرّصاص الحيّ".

وتابع المركز "من المتوقع أن تتواصل المظاهرات قرب الشريط الحدوديّ في الأسابيع القريبة أيضًا. عليه، تعود بتسيلم وتكرّر مطالبتها بتغيير تعليمات إطلاق النار. وإذا ما بقيت هذه التعليمات على حالها ينبغي أن يرفض الجنود الانصياع لها".