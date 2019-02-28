ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

7 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

أبو مذكور: تأجيل سفر عدد كبير من معتمري غزة لرحلات قادمة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 21:02 - 28 فبراير 2019
مشاركة

قالت إدارة جمعية شركات الحج والعمرة في غزة إن "إرباكًا شديدًا وعجزًا كبيرًا طرأ على تنسيق سفر المعتمرين من غزة".

وأوضح رئيس الجمعية عوض أبو مذكور في بيانٍ له مساء الخميس أن ذلك الخلل سيترتب عليه تأجيل عدد كبير من المعتمرين للرحلات القادمة، بعد أن كان مقررًا سفر أولى الرحلات صباح الأحد.

ومن المتوقع أن يسافر أسبوعيا 1064 معتمرًا من خلال أربع طائرات بمعدل أربع رحلات شهريًا.

ولم يتم تمكين المواطنين في غزة من أداء العمرة منذ أكثر من أربع سنوات بسبب إغلاق معبر رفح مع جمهورية مصر العربية بسبب الأوضاع الأمنية في سيناء.

ودعا أبو مذكور المعتمرين المسجلين لـ"تقبل الأمر بصدر رحب، والتعاون بسبب تلك الظروف الخارج عن إرادة الجميع".

متعلقات