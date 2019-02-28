أبو مذكور: تأجيل سفر عدد كبير من معتمري غزة لرحلات قادمة

قالت إدارة جمعية شركات الحج والعمرة في غزة إن "إرباكًا شديدًا وعجزًا كبيرًا طرأ على تنسيق سفر المعتمرين من غزة".

وأوضح رئيس الجمعية عوض أبو مذكور في بيانٍ له مساء الخميس أن ذلك الخلل سيترتب عليه تأجيل عدد كبير من المعتمرين للرحلات القادمة، بعد أن كان مقررًا سفر أولى الرحلات صباح الأحد.

ومن المتوقع أن يسافر أسبوعيا 1064 معتمرًا من خلال أربع طائرات بمعدل أربع رحلات شهريًا.

ولم يتم تمكين المواطنين في غزة من أداء العمرة منذ أكثر من أربع سنوات بسبب إغلاق معبر رفح مع جمهورية مصر العربية بسبب الأوضاع الأمنية في سيناء.

ودعا أبو مذكور المعتمرين المسجلين لـ"تقبل الأمر بصدر رحب، والتعاون بسبب تلك الظروف الخارج عن إرادة الجميع".