الجهاد خلال لقاء "القيادة العامة": معالجة أوضاع المخيمات لا يحتمل التأجيل

التقى ممثل "حركة الجهاد الإسلامي" في لبنان إحسان عطايا، مسؤول "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة" في لبنان، أبو كفاح غازي، بحضور مسؤول علاقات حركة الجهاد في بيروت محفوظ منور، وذلك في مكتب الجبهة في مخيم مار إلياس، أمس الأربعاء.

وتناول اللقاء الأوضاع الفلسطينية العامة، والأوضاع في المخيمات الفلسطينية في لبنان.

ودعا المجتمعون إلى ضرورة الإسراع في عقد اجتماع لـ "هيئة العمل الفلسطيني المشترك"، وأكدوا على ضرورة تحييد المخيمات الفلسطينية في لبنان عن تداعيات الانقسام الداخلي، مشددين على أن معالجة الوضع الاجتماعي والإنساني في المخيمات الفلسطينية في لبنان ضرورة لا تحتمل التأجيل، وبحاجة إلى تكاتف جهود جميع القوى والفصائل الفلسطينية، وإلى تفعيل العمل الفلسطيني المشترك، وإلى تكثيف التنسيق اللبناني – الفلسطيني لمواجهة صفقة القرن ومشاريع تصفية قضية اللاجئين وإنهاء عمل وكالة الأونروا التي تقودها إدارة ترامب، لما فيه مصلحة الشعبين.

ووجه المجتمعون التحية إلى أهلنا في القدس المحتلة الذين يخوضون معركة الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في وقت هرولت فيه بعض الأنظمة العربية إلى مؤتمر التطبيع مع العدو الصهيوني في وارسو.

وأكدوا على ضرورة مواصلة مسيرات العودة وفك الحصار في قطاع غزة حتى تحقيق أهدافها، موجهين تحية إجلال وإكبار للأسرى في سجون العدو.