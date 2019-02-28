الأورومتوسطي يرحب بتقرير اللجنة الأممية الخاصة بالتحقيق في انتهاكات "إسرائيل"

رحّب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان مساء الخميس بتقرير اللجنة الأممية المكلّفة بالتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين الذين شاركوا بالاحتجاجات السلمية على الحدود الشرقية لقطاع غزة خلال الأشهر الماضية، داعيًا للبناء على نتائج التقرير للمضي في المسار القانوني من خلال محاكمة المتورطين في الانتهاكات وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، وإنصاف ضحايا تلك الانتهاكات وذويهم حسبما يقتضيه نظام روما الأساسي.

وقال المرصد الحقوقي الدولي - مقره جنيف – في تصريح صحفي إن التقرير الصادر عن لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة أسند للقوات الإسرائيلية "التعمّد" باستخدام القوة المميتة لإحداث خسائر كبيرة في صفوف المدنيين المشاركين في الاحتجاجات السلمية أو ما يعرف بـ "مسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار"، ما أسفر عن مقتل 189 مدنيًا وجرح 6106 آخرين، وهو ما يمكن أن يرقى لمستوى جرائم حرب، حسب ما ذكر تقرير اللجنة.

وبيّن الأورومتوسطي أنّ فريق الراصدين التابع له كان التقى عدة مرات باللجنة الأممية خلال عملها، وزوّدها بمعلومات وثقّها عن استخدام القوات الاسرائيلية الرصاص المتفجّر ضد المدنيين بشكل متعمّد يتجاوز حد شل قدرتهم على التقدم باتجاه الحدود إلى إحداث آلام وتأثيرات صحية طويلة المدى تصل حد الإعاقات الدائمة.

كما زوّد الأورومتوسطي اللّجنة بعشرات الحالات لمدنيين فلسطينيين وثّق قتلهم بشكل مباشر ومتعمّد من القوات الاسرائيلية، وآخرين أصيبوا بنيران قناصة الجيش الإسرائيلي خلال مشاركتهم في التظاهرات السلمية، رغم عدم تشكيلهم أيّ خطر على القوات الإسرائيلية المتمركزة على الحدود الشرقية لقطاع غزة، الأمر الذي يتنافى مع كافة قواعد القانون الدولي الإنساني المتمثل باتفاقيات جنيف الأربع.

وشدّد الأورومتوسطي على ضرورة التحرك العاجل لتنفيذ توصيات اللجنة الأممية، وفي مقدّمتها اتخاذ كافة الاجراءات لإحالة المتورطين– بمن فيهم القادة والجنود الاسرائيليين- الذين ارتكبوا جرائم قتل بحق المدنيين الفلسطينيين إلى المحاكم المختصة بما فيها محاكم الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، وفق مبدأ الاختصاص العالمي، والمحكمة الجنائية الدولية وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، والرفع الفوري وغير المشروط للحصار الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ نحو 13 عامًا.