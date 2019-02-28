رسميًا.. هنية يعلن إفراج مصر عن "المختطفين" الأربعة وعودتهم إلى قطاع غزة

أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، إفراج السلطات المصرية عن الشبان الأربعة المفقودين في مصر، وعودتهم إلى قطاع غزة.

وعبر هنية عن شكره العميق للقيادة المصرية على قرارها الذي يعبر عن عمق العلاقة بين الشعبين الشقيقين.

ولفت إلى نجاح الجهود في إطلاق سراح أربعة مواطنين آخرين من القطاع وعودتهم إليه سالمين.

وكانت مصادر خاصة لوكالة "فلسطين اليوم" الاخبارية أكدت أن حركة "حماس" تسلمت رسمياً 4 مختطفين من أبناء حركتها من الجانب المصري صباح اليوم.

وبينت المصادر أن الحركة تسلمت 8 شبان بينهم المفقودين الأربعة منذ 3 سنوات واضافةً الى 4 آخرين .

ويشار الى ان ترتيبات تجري لاستقبال المختطفين على ان يتم نقلهم مباشرة لمنزل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس

وكان الشبان الفلسطينيون الأربعة، وهم حسين الزبدة وياسر زنون وعبد الله أبو الجبين وعبد الدايم أبو لبدة، اختطفوا بتاريخ 19 آب/ أغسطس 2015، خلال سفرهم عبر معبر رفح البري، بعدما اعترض مسلحون الحافلة التي تقلهم فور خروجهم من المعبر.