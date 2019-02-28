تركيا.. زيادة الصادرات وتراجع ملحوظ بعجز التجارة الخارجية في يناير

سجّلت الصادرات التركية زيادة بنسبة 5.9 في المئة، فيما تراجع عجز التجارة الخارجية 72.5 في المئة، خلال يناير/ كانون الثاني الماضي.

جاء ذلك في معطيات نشرتها هيئة الإحصاء ووزارة التجارة في تركيا، الخميس.

وبلغت قيمة الصادرات التركية في يناير الماضي 13 مليار و170 مليون دولار، بزيادة 5.9 في المئة مقارنة بنفس الشهر من 2018.

وتراجعت الواردات خلال يناير بنسبة 27.2 في المئة مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، لتصل إلى 15 مليار و673 مليون دولار.

ووفقًا للمعطيات ذاتها، تراجع عجز التجارة الخارجية في تركيا الشهر الماضي، بنسبة 72.5 في المئة، ليصل إلى 2 مليار و503 ملايين دولار.