أكبر مناورات بحرية في تاريخ تركيا تتواصل في يومها الثاني

تتواصل مناورات " الوطن الأزرق 2019" البحرية للجيش التركي في يومها الثاني، بمشاركة 103 سفينة حربية.

ونجحت كافة الاختبارات التي جرت في اليوم الثاني للمناورات، حيث شملت القصف المدفعي، وإطفاء الحرائق على متن السفن، وإسعاف الجرحى.

كما أجرت قوات الكوماندوز التركية تدريبات على الإنزال الحر من المروحيات على متن السفن الحربية.

وانطلقت الأربعاء "مناورات الوطن الأزرق 2019" في البحار الثلاثة التي تحيط بتركيا.

وتجري المناورات، التي تعد الأكبر في تاريخ تركيا الحديثة في كل من البحر الأسود وبحر إيجة وشرق البحر المتوسط.

وتشارك في المناورات وحدات من القوات البرية والبحرية التركية.

وتهدف المناورات إلى رفع الجاهزية القتالية للوحدات المشاركة والسفن والطائرات التابعة لقيادة القوات البحرية.

وتشرف القيادة المركزية للحرب البحرية على إجراء المناورات.