الهند تصعد في وجه باكستان: لا مفاوضات ولا اتفاق أطلقوا سراح الأسير فورا

وجهت الهند رسالة إلى باكستان، الخميس، دعت فيها إسلام أباد إلى إطلاق سراح الطيار المحتجز لديها "فورا"، دون إبرام أي اتفاقات أو خوض مفاوضات.

وجاءت الرسالة الهندية، عقب إعلان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، نية بلاده إطلاق سراح الطيار الهندي الأسير، الجمعة، لتكون بمثابة بادرة سلام.

وذكرت قناة "زي نيوز" الهندية، أن "نيودلهي وجهت رسالة قوية إلى إسلام أباد، قالت فيها، إنه يجب إطلاق سراح الطيار الهندي المحتجز فورا".

وأدانت الهند عرض باكستان لصور ومقطع مصور للطيار الهندي المحتجز لديها، مشيرةً أنه يعد خرقًا لمعاهدة جنيف بهذا الشأن.

والثلاثاء، شنت الهند غارة جوية على ما قالت إنه "معسكر إرهابي" في الشطر الذي تسيطر عليه إسلام أباد من إقليم كشمير، للمرة الأولى منذ حرب 1971.

وصباح الأربعاء، أعلن الجيش الباكستاني أسر طيار بعد إسقاط مقاتلتين تابعتين لسلاح الجو الهندي، اخترقتا المجال الجوي الباكستاني.

وتصاعد التوتر بين البلدين في 14 فبراير/ شباط الجاري، عقب هجوم مسلح استهدف دورية للشرطة في الشطر الخاضع لسيطرة الهند من الإقليم المتنازع عليه.

وخاضت باكستان والهند ثلاثة حروب منذ الاستقلال عن بريطانيا في 1947 و1965 و1971.