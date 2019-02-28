ترامب وكيم يفشلان بالتوصل لاتفاق

غادر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون والرئيس الأميركي دونالد ترامب مكان انعقاد القمة في هانوي الخميس في موكبين منفصلين عقب محادثات مغلقة.

وكان قد تم إلغاء غداء عمل مقرر ومراسم توقيع اتفاق، من برنامج القمة في اللحظة الأخيرة.

ورفض البيت الأبيض إعطاء تفاصيل حول أسباب تغيير البرنامج مكتفيا بالقول إن ترامب سيعقد مؤتمرا صحافيا الساعة 7,00 ت غ.

وصرح البيت الأبيض الخميس أن القمة انتهت بدون التوصل إلى اتفاق.

وقالت الناطقة باسم الرئاسة الأميركية سارة ساندرز في بيان "لم يتم التوصل إلى اتفاق حاليا، لكن فريقيهما يتطلعان إلى الاجتماع في المستقبل".

وكان من المقرر أن يتناول ترامب وكيم الغداء، لكنما لم يدخلا إلى غرفة الطعام حيث كان صحفيون ينتظرون.

وأضافت ساندرز أن ترامب سيعود برفقة الوفد الأمريكي إلى الفندق قريبا.

كما ذكرت أن موعد المؤتمر الصحفي لترامب، الذي كان مقررا في الرابعة مساء، أصبح في الثانية ظهرا في الفندق الذي يقيم به.