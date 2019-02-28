الجامعة العربية ترحب بتقرير الأمم المتحدة حول جرائم الحرب "الإسرائيلية"

رحبت جامعة الدول العربية، بنتائج تقرير لجنة الأمم المتحدة المستقلة التي تم إعلانها اليوم الخميس، والمتعلقة بالتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة مسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار بقطاع غزة.

وأكد الأمين العام المساعد- رئيس قطاع فلسطين والاراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي في تصريح صحافي له اليوم، أن هذه النتائج تعبر عن عدالة القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يصنف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بأنها جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، تتحمل مسؤولياتها سلطات الاحتلال امام العدالة الدولية وبما يتوافق مع المعايير الدولية.

ودعا الامين العام المساعد، المجتمع الدولي بكامل هيئاته إلى متابعة النتائج المهمة لهذا التقرير، والتركيز على مبدأ المساءلة وتحديد المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم التي ترتكب يوميا بحق الشعب الفلسطيني، كما أرضه ومقدساته، مؤكدا أهمية وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني على طريق انهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967.