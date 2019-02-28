الشرطة تغلق جسر "كتف الواد" في أريحا بسبب الأمطار

أغلقت شرطة محافظة أريحا والأغوار، اليوم الخميس، جسر "كتف الواد" الرئيسي أمام حركة المركبات والمشاة، بسبب خطر ارتفاع منسوب المياه ولانهيار التربة الجانبية القريبة من الجسر.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن "دوريات الشرطة أغلقت الجسر لحين وصول الدفاع المدني وجهات الاختصاص، بسبب خطورة الوضع والاستمرار بإغلاق الجسر لحين صدور تقرير فني يسمح بفتحه مرة أخرى".

وأضاف ارزيقات انه تم وضع حراسات ثابتة في المكان حفاظا على حياة المواطنين، وسواتر حديدية على مداخل الجسر من قبل الشرطة وبلدية أريحا.

ويربط الجسر منطقة كتف الواد جنوب مدينة أريحا بعدد من المشاريع الحيوية مثل المنطقة الصناعية، وحولت الشرطة حركة السير إلى شوارع بديلة وخاصة للشاحنات الكبيرة.