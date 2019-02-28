الأمم المتحدة: "إسرائيل" ارتكبت جرائم حرب خلال اعتداءاتها على مسيرات العودة

قالت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة اليوم الخميس، إن قتل 189 فلسطينيا على يد القوات الإسرائيلية خلال مسيرات العودة يرقى إلى جرائم حرب.



وأضافت اللجنة بأن معلوماتنا عن عمليات القتل الإسرائيلية خلال احتجاجات غزة يجب أن تحال للمحكمة الجنائية الدولية، موضحة أنه ليس هناك تبرير لقتل الأطفال أو المعاقين أو الصحفيين أو المسعفين في غزة على يد القوات الإسرائيلية



وذكرت اللجنة أنها وجدت أدلة على استخدام القوات الإسرائيلية الذخيرة الحية في غزة بطريقة غير قانونية، مشددة أن "استخدام القوات الإسرائيلية الذخيرة الحية ضد المدنيين في غزة غير قانوني".



وأوصت اللجنة بضرورة أن ترفع "إسرائيل" الحصار فورا عن قطاع غزة.