ماليزيا تخطط لإنتاج سيارات طائرة وطائرات بدون طيار

أعلن وزير تنمية الأعمال التجارية الماليزي رضوان يوسف، عن تخطيط بلاده لإنتاج "سيارة طائرة"، خلال الفترة القادمة.

وقال يوسف، في تصريحات صحفية، الخميس، إن التصميم الأولي للمشروع جاهز، وسيتم التعريف به.

وأشار إلى رغبة الحكومة في إتمام المشروع خلال هذا العام.

وأردف: "لدينا التكنولوجيا لتحقيق ذلك، فقط يجب علينا تنفيذ المشروع بأسرع وقت ممكن".

وأعلن يوسف عن رغبة بلاده في أن تصبح دولة منتجة، وأن تنجز مشاريع من قبيل تصنيع طائرات بدون طيار.

وأوضح أن التصميم الأولي للمشروع كلف مليون رنجيت (245 ألف دولار).

يُذكر أن المشروع تعرض للكثير من الانتقادات من طرف المواطنين الماليزيين على وسائل التواصل الاجتماعي، بدعوى عدم إمكانية تحقيق المشروع.

وتخطط ماليزيا بجانب إنتاج سيارة طائرة، إلى إنتاج السيارة المحلية الثالثة، التي أعلنت الحكومة في وقت سابق عن نيتها تحقيق ذلك في العام 2022.