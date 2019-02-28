مصادر لـ"فلسطين اليوم": الجانب المصري يسلم أربعة مختطفين لحركة حماس وترتيبات لنقلهم لغزة

أكدت مصادر خاصة لوكالة "فلسطين اليوم" الاخبارية ان حركة حماس تسلمت رسمياً 4 مختطفين من أبناء حركتها من الجانب المصري صباح اليوم برفقة عضو المكتب السياسي في حركة حماس روحي مشتهى.

وبينت المصادر الخاصة ان الحركة تسلمت 8 شبان بينهم ال4 مختطفين منذ 4 سنوات واضافةً الى 4 آخرين .

ويشار الى ان ترتيبات تجري لاستقبال المختطفين على ان يتم نقلهم مباشرة لمنزل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ....يتبع

وكان الشبان الفلسطينيون الأربعة، وهم حسين الزبدة وياسر زنون وعبد الله أبو الجبين وعبد الدايم أبو لبدة، اختطفوا بتاريخ 19 آب/ أغسطس 2015، خلال سفرهم عبر معبر رفح البري، بعدما اعترض مسلحون الحافلة التي تقلهم فور خروجهم من المعبر.