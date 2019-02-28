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لجنة تحقيق اممية: استشهاد 189 فلسطينيا بمسيرات العودة يرقى لـ"جرائم حرب"

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 11:51 - 28 فبراير 2019
مسيرات العودة (41).JPG مسيرات العودة (41).JPG
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قالت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة اليوم الخميس، إن استشهاد 189 فلسطينيا على يد القوات الإسرائيلية خلال مسيرات العودة يرقى إلى جرائم حرب.

وأضافت اللجنة بأن معلوماتنا عن عمليات القتل الإسرائيلية خلال احتجاجات غزة يجب أن تحال للمحكمة الجنائية الدولية، موضحة أنه ليس هناك تبرير لقتل الأطفال أو المعاقين أو الصحفيين أو المسعفين في غزة على يد القوات الإسرائيلية

وذكرت اللجنة أنها وجدت أدلة على استخدام القوات الإسرائيلية الذخيرة الحية في غزة بطريقة غير قانونية، مشددة أن "استخدام القوات الإسرائيلية الذخيرة الحية ضد المدنيين في غزة غير قانوني".

وأوصت اللجنة بضرورة أن ترفع "إسرائيل" الحصار فورا عن قطاع غزة.

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