الجهاد الإسلامي تدين محاكمة 4 فلسطينيين في ليبيا بتهمة مساعدة المقاومة

ادانت حركة الجهاد الإسلامي اليوم الخميس، محاكمة 4 فلسطينيين في ليبيا بتهمة العمل على مساعدة المقاومة التي تتصدى للإرهاب الصهيوني في فلسطين.

وقالت الحركة خلال بيان لها وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه "المقاومة ليست تهمة ، بل هي شرف وفخر لكل من يدعمها ويساندها ".

وتوجهت الحركة بالتحية للشعب الليبي المؤيد للحق الفلسطيني والمساند لقضيتنا العادلة فإننا نطالب السلطات في ليبيا بالإفراج الفوري عن الفلسطينيين الأربعة.

وكانت السلطات الليبية قد اصدرت أحكاما تتراوح ما بين 17 و22 عاما بحق كل من مروان عبدالقادر الأشقر، ونجله براء، ومؤيد جمال عابد، ونصيب محمد شبير وجميعهم فلسطينيون.

ووجهت لهم محكمة في طرابلس تهم "تشكيل تنظيم أجنبي سري على الأراضي الليبية، وحيازة السلاح، والتآمر على أمن الدولة".