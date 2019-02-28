فصائل المقاومة تدعو للمشاركة في جمعة "باب الرحمة" وتفعيل أشكال الاشتباك مع الاحتلال

دعت فصائل المقاومة الفلسطينية اليوم الخميس، جماهير شعبنا في محافظات غزة للحشد والمشاركة غدا الجمعة في مسيرة العودة وكسر الحصار في جمعة "باب الرحمة" نصرة ودفاعاً عن المسجد الاقصى والمقدسات في المدينة المقدسة.

وطالبت فصائل المقاومة جماهير شعبنا المنتفضة في المدينة المقدسة للاحتشاد والرباط في الأقصى، وتصعيد الانتفاضة في وجه هذا المحتل وتفعيل كل أشكال الاشتباك مع الاحتلال على كافة خطوط التماس.

وأكدت فصائل المقاومة ان قضية الأسرى على رأس أولويات المقاومة، "ولن نترك أسرانا وحدهم في مواجهة قوات القمع الصهيونية في السجون"، مشددةً على أن الاحتلال هو المسؤول عن الجرائم المتصاعدة بحقهم.

وشددت الفصائل على استمرار حراكنا المتواصل في مسيرات العودة وكسر الحصار بكافة أشكالها وأدواتها السلمية، ونؤكد أن يوم ٣٠-٣ القادم سيكون يوم مشهود في تاريخ شعبنا، وستدخل المسيرة عامها الثاني بكل قوة حتى تحقيق كافة أهدافها.

وطالبت الفصائل الجهات العربية والدولية والمؤسسات الأممية أن تقف عند مسؤولياتها في لجم الاجرام الصهيوني بحق شعبنا وأسرانا ومقدساتنا، وندعو للضغط عليه لرفع الحصار الظالم عن غزة.