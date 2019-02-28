"هآرتس": الهند شنت غارات على باكستان بقنابل "إسرائيلية"

ذكرت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية، أن سلاح الجوي الهندي، استخدم قنابل اسرائيلية، في غارة نفذت داخل باكستان، قبل فجر الثلاثاء الماضي.

ونقلت "هآرتس" معلومتها عن مصادر أمنية هندية، قائلة إن موقع "ذا برنت" الهندي، أكد المعلومة.

ووفقا للتقارير، فإن خمس طائرات عملاقة من طراز "ميراج"، مزودة بصواريخ ذكية من طراز "Spice 2000" الإسرائيلية، شنت غارات على "معسكر تدريب للإرهابيين" داخل باكستان، بحسب زعم مصادر هندية.

وبحسب "هآرتس"، فإن كل صاروخ من الصواريخ المطلقة، يزن ألف كيلو غرام.

يشار إلى أن اسرائيل تعد من أبرز مزودي الهند بالأسلحة، وتعقد الحكومتان صفقات تجارية وعسكرية ضخمة.

وكان الجيش الباكستاني، أعلن صباح امس الأربعاء، إسقاط طائرتين هنديتين، "فوق الأراضي الباكستانية"، بعد تصدي مقاتلاتها لخرق سيادة أراضيها، وأسر طيار.

وأورد ناطق باسم الجيش الباكستاني، أن إحدى الطيارتين سقطت داخل الأراضي الباكستانية، وأنه تمكن من أسر طيار هندي.