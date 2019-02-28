اختتمت جمعية عطاء فلسطين مشروع تركيب نظام الألواح الشمسية في مستشفى أبو يوسف النجار في غزة الممول من حكومة اليابان ضمن برنامج منح المساعدات للمشاريع الأهلية والأمن الإنساني (GGP) اليوم بحضور سفير الشؤون الفلسطينية وممثل اليابان لدى فلسطين السيد تاكيشي أوكوبو و الدكتور عاطف الحوت مدير مستشفى أبو يوسف النجار والمدير العام لقسم الهندسة والصيانة في وزارة الصحة المهندس بسام الحمادين ، في مقر مستشفى أبو يوسف النجار في رفح ، وقد بلغت القيمة الاجمالية للتمويل 83,651 دولار.

واستخدمت جمعية عطاء فلسطين المنحة في توفير إمدادات كهربائية فعالة وثابتة لمستشفى أبو يوسف النجار من خلال تركيب نظام الألواح الشمسية.

ويهدف هذا المشروع تعزيز قدرة المستشفى على توفير الرعاية الطبية الكافية لجميع المرضى، خصوصا مرضى الفشل الكلوي، حيث كان يتم تشغيل نظام غسيل الكلى في المستشفى فقط لمدة 15 ساعة يوميا بسبب أزمة الكهرباء في غزة. وبمجرد تنفيذ هذا المشروع تمكن حوالي 150 مريضا من الذين يعانون من الفشل الكلوي من الحصول على علاج غسيل الكلى بشكل أفضل نتيجة توفر مصدر ثابت ومستدام لتوليد الطاقة.

وهنأ السيد أوكوبو جمعية عطاء فلسطين وطاقم المستشفى. وأكد التزام اليابان الثابت في دعم الشعب الفلسطيني من منظور الأمن الإنساني وكذلك على أهمية تنفيذ مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية اللازمة للمجتمعات الفلسطينية.

ومنذ عام 1993، قدمت حكومة اليابان مساعدات إنمائية الرسمية بقيمة ما يقارب 1.8 مليار دولار للفلسطينيين. وقد صيغت مشاريعGGP بالتعاون مع السلطة الفلسطينية من خلال وزارة المالية والتخطيط منذ عام 2010.