هنية :المباحثات مع المصريين بشأن المفقودين الأربعة كانت "الأكثر أهمية"

قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية صباح الخميس، إن المباحثات الأخيرة مع المسؤولين المصريين بشأن ملف الفلسطينيين الأربعة المفقودين في مصر كانت "الأكثر أهمية".

وأضاف هنية في بيان مقتضب صدر عن مكتبه، وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه "رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية يؤكد أن نتائج المباحثات هذه المرة مع الأخوة في مصر بشأن ملف المفقودين الأربعة هي الأكثر أهمية".

وعاد هنية مساء أمس إلى القطاع بعد مباحثات مطوّلة أجراها على رأس وفد من الحركة مع مسؤولين مصريين في القاهرة منذ 24 يومًا.

واختطف مسلحون مجهولون، في 19 أغسطس 2015، الشبان الفلسطينيين الأربعة (ياسر زنون، حسين الزبدة، عبد الله أبو الجبين، عبد الدايم أبو لبدة) بعد مهاجمة حافلة كانت تقلهم ومسافرين آخرين من رفح المصرية، على الحدود بين قطاع غزة ومصر، إلى مطار القاهرة الدولي، بعدما غادروا القطاع رسميًا للسفر عبر معبر رفح.

ولم يتم الكشف رسميًا عن مصير الشبان الأربعة كما لم تعقب السلطات المصرية بشكل رسمي على تفاصيل الحادثة حتى اليوم.