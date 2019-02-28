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الاحتلال تلاعب بموعد الإفراج

بعد 20 شهراً .. الإفراج عن النائب خالدة جرار من سجون الاحتلال

  • فلسطين اليوم - #خالدة_جرار #اعتفال_اداري
  • 09:19 - 28 فبراير 2019
النائبة جرار النائبة جرار
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قالت عائلة النائب خالدة جرار إن سلطات الاحتلال أفرجت عن النائب جرارعند الساعة الرابعة فجر اليوم الخميس، من معبر سالم الاحتلال القريب من مدينة جنين، دون إعلام العائلة بذلك.

ويشار الى انه تم الافراج عن النائب جرار من سجن الدامون بعد فترة اعتقال دام 20 شهراً في الإعتقال الإداري المتجدد.

وبحسب أبنتها " سهى جرار" فقد تلقت العائلة اتصالاً من النائب جرار من أحد المواطنين في الشارع وتوجهت فيما بعد إلى منزل شقيق زوجها في جنين.

وقالت ابنتها أن سلطات الاحتلال أعلمتهم أن الإفراج عنها سيكون من خلال معبر الجلمة عند الساعة الواحدة ظهرا، وقامت بالتلاعب فيما بعد بموعد الإفراج عنها، مما حال دون وجود العائلة لأستقبالها.

وتتوجه النائبة جرار إلى مدينة نابلس لزيارة قبر والدها الذي توفي أثناء وجودها في الأسر، ثم التوجه إلى مدينة رام الله، مكان سكنها، حيث سيجري استقبالا لها في قاعة الكاثوليك بالمدينة.

 

 

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