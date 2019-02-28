وسائل اعلام "إسرائيلية" تتساءل: هل الرئيس عباس يعلم بعودة اعتقال الزبيدي؟

توقفت وسائل الإعلام "الإسرائيلية" أمام اعتقال زكريا الزبيدي القائد السابق لكتائب شهداء الأقصى في جنين، وادعت إنه اعتقل بسبب عودته للعمل ضد دولة الاحتلال "الإسرائيلي".

مراسل هيئة البث "الإسرائيلية" للشؤون الفلسطينية جال بيرغر نقل بالأمس عن مصادر في جهاز الشاباك الإسرائيلي، أن اعتقال زكريا الزبيدي تم خلال تحضيرات لتنفيذ ما سماه جهاز الشاباك الإسرائيلي “عمل إرهابي خطير” ضد “إسرائيل”.

في سياق القضية نفسها كتب الصحفي الإسرائيلي يونا بن مناحيم على صفحته على تويتر عن اعتقال الزبيدي:

“عودة زكريا الزبيدي للعمل ضد إسرائيل أمر خطير، يدور الحديث عن مخرب يشغل منصب عضو مجلس ثوري في حركة فتح، وهو على علاقة بشخصية قيادية في حركة فتح، السؤال، هل كان تنسيقاً أمنياً؟، هل تم تسليمه على يد أجهزة الأمن الفلسطينية؟، حركة فتح ملزمة في محاربة الإرهاب، وهل محمود عباس يعلم؟”.