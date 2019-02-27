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ما قصة بطل #محطة_مصر التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي؟

  • فلسطين اليوم - غزة- متابعة
  • 22:32 - 27 فبراير 2019
حريق محطة قطارات رمسيس حريق محطة قطارات رمسيس
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انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي الليلة صورة لرجل مصري، و وصفوه بأنه بطل #محطة_مصر، و ذلك بعد حادثة حريق قطار مصر في رمسيس المصرية.

و يظهر في تعليقات المغردين شابًا على "رصيف 6" داخل محطة مصر وهو يحمل "دلو مياه" ويطفئ أشخاصًا في الحريق الذي اندلع، صباح الأربعاء، وأسفر عن مصرع وإصابة عشرات المواطنين.

و يعمل الشاب محمد كبائع في إحدى أكشاك الشركات الخاصة، المتواجدة على جانبي أرصفة القطارات، لم يكُن يتخيل أنه سيصبح بطلاً خارقًا، حتى رأى جرار القطار رقم 2302، يصطدم بالرصيف، الركاب يهرولون بسرعة، فيما اشتعلت أجسادهم، لم يعلموا ماذا يفعلوا حينها، الكُل يصرخ مذعورًا في كل اتجاه.

كـ«النار في الهشيم»، تحول رصيف رقم (6) إلى جحيم، وقفَ محمد للحظات، لم يدر ماذا يفعل، سيّطر عليه الذُعر، حتى أمسك بـ "دلو مياه"، محاولاً أطفاء الأجساد المشتعلة حوله، لم يفكر حينها أنه ربمّا تمسك النيران في جسده النحيل أيضًا، حاول فقط إنقاذ الضحايا بسرعة، وبالفعل ساعد في إنقاذ أكثر من 10 مواطنين، حسبْ كلامه، والمشاهد التي ظهرت في الفيديو المتداول عن بطولته على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

 

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