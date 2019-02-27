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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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تعطيل دوام المدارس بالضفة دون غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 20:30 - 27 فبراير 2019
امطار غزيرة (13).JPG امطار غزيرة (13).JPG
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 أعلن المتحدث الرسمي باسم حكومة تسيير الأعمال يوسف المحمود، أنه وبسبب الأحوال الجوية وتطوراتها المتسارعة وحرصا على حياة أبنائنا ومواطنينا، قررت الحكومة تعطيل دوام المدارس في كافة محافظات الوطن غدا الخميس، وتأخير دوام الموظفين ساعة، على أن يبدأ التاسعة صباحا بإذن الله تعالى.

من جهته أكد معتصم الميناوي، مدير عام العلاقات الدولية والعامة في وزارة التربية والتعليم العالي بقطاع غزة، أنه لا تعطيل للعملية الدراسية غداً الخميس.

وقال الميناوي : "الأجواء في قطاع غزة مناسبة، والدراسة منتظمة، وسيكون هناك قرار في حال أي طارئ، ولكن حتى اللحظة الدوام اعتيادي".

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