إصابة مواطن برصاص الاحتلال شمال قطاع غزة

أفادت مصادر طبية بإصابة مواطن برصاص الاحتلال شمال قطاع غزة.

و أوضح الناطق باسم وزارة الصحة بغزة، الدكتور أشرف القدرة بإصابة مواطن بجراح متوسطة بالفخذ برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي شمال قطاع غزة.

و بدأت مساء الأربعاء، فعالية الإرباك الليلي شرق بيت حانون وجباليا شمالي قطاع غزة، ضمن فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار

ويشارك عشرات الشبان، بفعالية الإرباك الليلي التي دعا إليها الشباب الثائر لقلق منام المستوطنين داخل البلدات الإسرائيلية، في غلاف غزة.

وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عبر موقعها الإلكتروني، أنّه تسمع في هذه اللحظات أصوات انفجارات شديدة في شمال قطاع غزة وحتى سديروت بفعل العبوات المتفجرة التي يلقيها المتظاهرين نحو القوات قرب السياج الفاصل.