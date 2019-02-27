الناطق باسم الجهاد: الأسرى يواجهون الاحتلال في ساحة حرب حقيقية بالسجون

أكد الناطق الاعلامي باسم حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين أ. مصعب البريم أن أسرانا البواسل يواجهون إرهاب العدو الصهيوني في ساحة حرب حقيقية تدور داخل السجون.

و قال البريم في تصريح صحفي له مساء اليوم الأربعاء: "إن العدو يحاول الاستفراد بالأسرى في معركة غير متكافئة، لتوظيف الألم الفلسطيني لخدمة الأجندات الصهيونية مع اقتراب الانتخابات الصهيونية".

و أوضح أن أسرانا رأس حربة النضال الفلسطيني، وعلى صخرة ثباتهم وصمودهم ستسقط كل مخططات العدو.

كما أكد وقوف شعبنا موحداً خلف أسرانا، و أن الدفاع عن قضية الأسرى هو محط إجماع وطني، و أن تحريرهم على رأس أولويات المقاومة .