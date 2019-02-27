ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

5 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

الناطق باسم الجهاد: الأسرى يواجهون الاحتلال في ساحة حرب حقيقية بالسجون

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 19:55 - 27 فبراير 2019
مصعب البريم ‫(1)‬.JPG مصعب البريم ‫(1)‬.JPG
مشاركة

أكد الناطق الاعلامي باسم حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين  أ. مصعب البريم أن أسرانا البواسل يواجهون إرهاب العدو الصهيوني في ساحة حرب حقيقية تدور داخل السجون.

و قال البريم في تصريح صحفي له مساء اليوم الأربعاء: "إن العدو يحاول الاستفراد بالأسرى في معركة غير متكافئة، لتوظيف الألم الفلسطيني لخدمة الأجندات الصهيونية مع اقتراب الانتخابات الصهيونية".

و أوضح أن أسرانا رأس حربة النضال الفلسطيني، وعلى صخرة ثباتهم وصمودهم ستسقط كل مخططات  العدو.

كما أكد وقوف شعبنا موحداً خلف أسرانا، و أن الدفاع عن قضية الأسرى هو محط إجماع وطني، و أن تحريرهم على رأس أولويات المقاومة .

متعلقات