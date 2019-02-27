شرطة الاحتلال تفرج عن محافظ القدس عدنان غيث

أفرجت محكمة الاحتلال في مدينة القدس المحتلة، مساء اليوم، الأربعاء، عن محافظ القدس عدنان غيث، بعد اعتقال دام لساعات.

وكانت محكمة الاحتلال قد قررت الإفراج عن غيث دون شروط، وجمدت القرار لمنح جهاز الأمن العام (الشاباك)، فرصة لتقديم استئناف على القرار.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 36 فلسطينيا في القدس وفي أنحاء مختلفة من مدن الضفة الغربية، بينهم محافظ مدينة القدس والقائد السابق لكتائب شهداء الاقصى.

وقال نادي الأسير الفلسطيني: "نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء حملة اعتقالات طالت 36 فلسطينيا على الأقل من القدس والضفة الغربية".

وأضاف نادي الأسير أن "الشرطة اعتقلت في القدس المحافظ عدنان غيث والمحامي طارق برغوث و22 فلسطينيا غالبيتهم من حي العيسوية في مدينة القدس الشرقية".