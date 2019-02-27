الامين العام لحركة الجهاد يلتقي سفير جنوب افريقيا بدمشق

التقى الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة في مكتبه في دمشق سفير جنوب أفريقيا السيد سولومون مهلانا.

وأكد الأمين العام على ضرورة التواصل مع جمهورية جنوب أفريقيا، مشيراً الى أن هناك محبة كبيرة داخل الشعب الفلسطيني لجنوب أفريقيا.

و لفت الى أن الشعب الفلسطيني يعانى نفس معاناة شعب جنوب أفريقيا في ظل الاحتلال الصهيوني المدعومة امريكياً.

و أوضح النخالة بأنه حتى هذه اللحظة لا تعترف "إسرائيل" بحق الشعب الفلسطيني بالوجود. مضيفاً: "إن الشعوب لن تهزم ونحن سوف نحقق أماني وتطلعات شعبنا عاجلاً أم آجلاً" .

و من جهته أكد السفير مهلانا على دعم جنوب أفريقيا للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية وقوفهم جنبا إلى جنب مع الشعب الفلسطيني.