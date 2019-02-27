ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

4 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

الداخلية تعلن آلية السفر عبر معبر رفح البري غداً الخميس

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 17:10 - 27 فبراير 2019
معبر رفح معبر رفح
مشاركة

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني أن السفر ليوم الخميس 28 فبراير 2019، سيكون للحافلة التاسعة من كشف (2/25) وحافلة الجوازات المصرية بالاضافة للحافلتين الأولى والثانية من الكشف الجديد المرفق أدناه.

ودعت المسافرين من الحافلات المذكورة إلى التواجد الساعة 6:30، صباح الخميس، في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر.

ونوهت إلى ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها.

كما أكدت على ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.  

رابط الكشف الجديد

متعلقات