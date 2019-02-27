الداخلية تعلن آلية السفر عبر معبر رفح البري غداً الخميس

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني أن السفر ليوم الخميس 28 فبراير 2019، سيكون للحافلة التاسعة من كشف (2/25) وحافلة الجوازات المصرية بالاضافة للحافلتين الأولى والثانية من الكشف الجديد المرفق أدناه.

ودعت المسافرين من الحافلات المذكورة إلى التواجد الساعة 6:30، صباح الخميس، في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر.

ونوهت إلى ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها.

كما أكدت على ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

رابط الكشف الجديد