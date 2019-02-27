مصر: قبول استقالة وزير النقل بعد حادث محطة القطارات

أعلن التلفزيون المصري قبول استقالة وزير النقل المصري، هشام عرفات، عقب حادث محطة مصر الذي وقع يوم الأربعاء.

وتقدم وزير النقل باستقالته إلى رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.

وقال التلفزيون المصري الرسمي، إن 28 شخصا لقوا حتفهم وأُصيب 40 عندما اندلع حريق بمحطة القطارات الرئيسية.

يذكر أن هناك أكثر من عشرين شخصا نقلوا إلى المستشفيات بين قتيل وجريح إثر حريق في محطة القطارات الرئيسية وسط القاهرة، حيث أن الحريق نجم عن اصطدام أحد القطارات بالرصيف داخل المحطة، وهُرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحريق حيث تواصل نقل المصابين إلى المستشفيات.

من جانبه أمر النائب العام بفتح تحقيق فوري للوقوف على ملابسات الحادث.