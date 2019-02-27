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مواقع التواصل الاجتماعي تعزي بقتلى "محطة مصر"

  • فلسطين اليوم - غزة - خـاص
  • 16:08 - 27 فبراير 2019
محطة مصر محطة مصر
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تصدرت اليوم الأربعاء، مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء الحريق الضخم الذي وقع في محطة القطارات الرئيسية بميدان رمسيس بقلب العاصمة المصرية القاهرة، والذي أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين تقدر بأكثر من 28 قتيلاً.

وقد اندلع الحريق القطارات بعد اصطدامه برصيف المحطة، ما أدى لاشتعال النيران فيه، حيث انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع عديدة، أثارت حزن ومشاعر كل من شاهدها.

وعلى إثر ذلك، قدم وزير النقل والمواصلات، استقالته لمجلس الوزراء المصري.

 

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