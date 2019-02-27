مواقع التواصل الاجتماعي تعزي بقتلى "محطة مصر"

تصدرت اليوم الأربعاء، مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء الحريق الضخم الذي وقع في محطة القطارات الرئيسية بميدان رمسيس بقلب العاصمة المصرية القاهرة، والذي أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين تقدر بأكثر من 28 قتيلاً.
وقد اندلع الحريق القطارات بعد اصطدامه برصيف المحطة، ما أدى لاشتعال النيران فيه، حيث انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع عديدة، أثارت حزن ومشاعر كل من شاهدها.
وعلى إثر ذلك، قدم وزير النقل والمواصلات، استقالته لمجلس الوزراء المصري.
لا حول ولا قوة إلا بالله ..— وليد سعيد (@Rabanalsafena) ٢٧ فبراير ٢٠١٩
تعزينا للشعب المصري و الحكومة في ضحايا حريق #محطة_مصر ..
الله يرحم المفقودين ويصبر أهاليهم .. pic.twitter.com/H3SSwU9Ixw
آخر الاحزان يا أم الدنيا????#محطة_مصر pic.twitter.com/zzJhzevIJm— Mohamed Alsubaie (@MuhamadAlSubaie) ٢٧ فبراير ٢٠١٩
من الأقوال الخالدة للزعيم المفدي عبد الفتاح #السيسي . #محطة_مصر pic.twitter.com/M4fUaHcenB— liliane daoud ليليان (@liliandaoud) ٢٧ فبراير ٢٠١٩
#عاجل وزير النقل يتقدم باستقالته ورئيس الوزراء يقبلها#محطة_مصر https://t.co/o6DEN77LiS pic.twitter.com/s4zN0GRb7n— المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) ٢٧ فبراير ٢٠١٩
يمكن اللقطة دي كتير مخدوش بالهم منها— Fatma Adel (@FatmaMdkor) ٢٧ فبراير ٢٠١٩
لحظة الانفجار ناس كتير كانت بتجري والنار ماسكة فيها
واحد بس فضل معاهم ولف وراهم واحد واحد
لحد ما طفاهم كلهم بالمايه وانقذ حياة كتير منهم
وجه الشاب دة مش ظاهر فالفيديو لكن مينفعش حد ينساه
" ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا "#محطه_مصر pic.twitter.com/DQakCv1sFc
متي ستفهم أن هذه بلادنا وأنت تحكمنا— Mahmoud Ahmed (@mahmoudahmed_7) ٢٧ فبراير ٢٠١٩
وليست بلادك ونحن نسكنها ؟!#محطة_مصر
رحم الله ضحايا قطار محطة مصر ، والهم اهلهم الصبر والسلوان pic.twitter.com/QM8Qpmm74l