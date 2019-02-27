مواقع التواصل الاجتماعي تعزي بقتلى "محطة مصر"

تصدرت اليوم الأربعاء، مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء الحريق الضخم الذي وقع في محطة القطارات الرئيسية بميدان رمسيس بقلب العاصمة المصرية القاهرة، والذي أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين تقدر بأكثر من 28 قتيلاً.

وقد اندلع الحريق القطارات بعد اصطدامه برصيف المحطة، ما أدى لاشتعال النيران فيه، حيث انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع عديدة، أثارت حزن ومشاعر كل من شاهدها.

وعلى إثر ذلك، قدم وزير النقل والمواصلات، استقالته لمجلس الوزراء المصري.

لا حول ولا قوة إلا بالله ..

تعزينا للشعب المصري و الحكومة في ضحايا حريق #محطة_مصر ..

الله يرحم المفقودين ويصبر أهاليهم .. pic.twitter.com/H3SSwU9Ixw — وليد سعيد (@Rabanalsafena) ٢٧ فبراير ٢٠١٩

من الأقوال الخالدة للزعيم المفدي عبد الفتاح #السيسي . #محطة_مصر pic.twitter.com/M4fUaHcenB — liliane daoud ليليان (@liliandaoud) ٢٧ فبراير ٢٠١٩

يمكن اللقطة دي كتير مخدوش بالهم منها

لحظة الانفجار ناس كتير كانت بتجري والنار ماسكة فيها

واحد بس فضل معاهم ولف وراهم واحد واحد

لحد ما طفاهم كلهم بالمايه وانقذ حياة كتير منهم

وجه الشاب دة مش ظاهر فالفيديو لكن مينفعش حد ينساه

" ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا "#محطه_مصر pic.twitter.com/DQakCv1sFc — Fatma Adel (@FatmaMdkor) ٢٧ فبراير ٢٠١٩