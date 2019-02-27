قطر و"الأونروا" توقعان مشروع لتوفير فرص عمل لـ10 آلاف خريج وعاطل في قطاع غزة

أعلنت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، اليوم الأربعاء، عن توقيعها مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "UNRWA" اتفاقية تفاهم على آليات تنفيذ مشاريع برنامج "النقد مقابل العمل" لتشغيل الخريجين والعمّال العاطلين عن العمل في قطاع غزة.

وتضمنت الاتفاقية التي وقعها الطرفان أمس، الاتفاق على بدء تنفيذ مشاريع برنامج "النقد مقابل العمل" مع بداية شهر مارس المقبل، حيث سيتم توفير فرص عمل مؤقتة لآلاف الخريجين الجدد والعمّال المهرة في مختلف القطاعات الحيوية والهامة في قطاع غزة.

وتنص الاتفاقية على أن تقدم اللجنة القطرية مبلغ (13) مليون دولار أمريكي لصالح "أونروا" للبدء بتنفيذ مشاريع البرنامج، فيما من المقرر أن توقع اللجنة القطرية خلال الأيام المقبلة اتفاقية شبيهة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP" بإجمالي مبلغ (7) مليون دولار أمريكي.

ومن المقرر أن يستفيد من مشاريع برنامج "النقد مقابل العمل" نحو 10 آلاف من الخريجين الجدد والعمّال المهرة في قطاع غزة، حيث سيتم تشغيلهم في قطاعات الصحة والتعليم والزراعة والإسكان والبلديات، وكذلك القطاع الخاص والخدمات الاجتماعية والإعلام وغيرها من القطاعات.

وتأتي هذه الاتفاقيات استكمالا لمذكرة التفاهم التي وقعها سعادة السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، مع السيد جيمي ماكغولدريك منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية، نهاية شهر يناير الأخير، والتي نصت على أن تقدم اللجنة القطرية مبلغ (20) مليون دولار لمدة عام، لصالح تنفيذ برنامج "النقد مقابل العمل" لمصلحة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، على أن يتم تنفيذ هذه المشاريع بالتنسيق الكامل مع اللجنة القطرية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن المنحة الإغاثية العاجلة لسكان قطاع غزة، والمقدمة بتوجيهات من سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، والبالغ قيمتها (150) مليون دولار أمريكي.