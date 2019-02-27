دائرة المنظمات الشعبية تطلق مشروع تكية الخير بالمحافظة الوسطى

أطلقت دائرة المنظمات الشعبية " لجنة العمل الخيري ساحة غزة " التابعة لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، المرحلة الأولي من مشروع تكية الخير لدعم ومساعدة الأسر المحتاجة.

وأوضحت الدائرة، أنه تم توزيع وجبات غذائية مطهية على المئات من الأسر الفقيرة والمحتاجة والأيتام، حيث يأتي هذا المشروع ضمن سلسلة المشاريع التي تنفذها لجنة العمل الخيرى في ظل استمرار الحصار الصهيوني المفروض على قطاع غزة وانتشار الفقر.

وبينت، أن هذه المشاريع تأتي ضمن دراسة ميدانية لظروف العائلات المحتاجة من خلال فريق من الباحثين والذين يختارون الأسر المحتاجة عبر معاير وحسب درجة الفقر وعدد أفراد الأسرة حيث يتم تجهيز كشوفات واعداد قاعدة بيانات يتم مخاطبة الجهات المسئولة في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

وشكر، المواطنون المستفيدون من المشروع القائمين على هذه المشاريع الخيرية معربين عن مدى فرحتهم لوجود من يتفقدهم دوماً ويعمل على مساعدتهم في الوقت الذي هم فيه بأمس الحاجة للمساعدة.















