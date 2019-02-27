مصادر: مستجدات جديدة على رواتب موظفي 2005

كشفت مصادر خاصة اليوم الأربعاء، عن مستجدات جديدة بشأن رواتب موظفي 2005 التابعين للسلطة.

وأوضحت المصادر، أنه تم إرسال الكشوفات إلى التنظيم والإدارة وتحويلها لوزارة المالية بالضفة المحتلة لعمل اللازم.

وبينت، أن موظفي 2005 الذين تقل أعمارهم عن سن٤٠ سنة سيحصلون على راتب كامل، أما ما فوق سن40 فسيتم تحويلهم على بند الشئون براتب شهري، أما من تعتبرهم السلطة غير ملتزمين بالشرعية فسيتم فصلهم بالكامل.

وكان موظفو 2005، والبالغ عددهم 11 ألف موظفي تفاجأوا بخصومات تصل لـ50% بل تم فصل رواتب أكثر مايقارب من 120 موظف، الشهر الماضي.

وموظفو 2005، هم موظفون رسميون منذ ماقبل 2007 ، ويتقاضون رواتب تعادل 1500 شيكلاً، ولكنهم يتقاضون 50% من رواتبهم منذ أزمة قطع الرواتب.