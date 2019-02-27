سلطة السكان ستقصر اجراءات التجنس لسكان شرقي القدس-هآرتس

سنة بدلا من ست سنوات

بقلم: نير حسون

سلطة السكان والهجرة بدأت بعملية لتقصير وقت الانتظار للحصول على الجنسية لسكان شرقي القدس. حسب خطة السلطة حتى نهاية هذه السنة سيقصر زمن الانتظار لمعالجة طلبات التجنس للفلسطينيين من القدس لسنة واحدة فقط مقابل ست سنوات اليوم. اضافة الى ذلك، تخطط السلطة لتفعيل موقع انترنت خاص لاستيعاب طلبات الجنسية. حسب تقدير الكثيرين في شرقي القدس، اذا تم تقصير دور الانتظار حقا بصورة جوهرية فان هذا الامر سيؤدي الى ارتفاع حاد في عدد الفلسطينيين الذين سيطلبون الحصول على الجنسية الاسرائيلية.

تقريبا 95 في المئة من سكان شرقي القدس ليسوا مواطنين اسرائيليين، رغم أنهم يعيشون في منطقة تم ضمها للدولة في العام 1967. فورا بعد الضم قررت الحكومة أن سكان شرقي القدس سيحصلون على مكانة مقيم دائم فقط. حسب هذه المكانة يحق لهم العمل والحصول على الحقوق الاجتماعية من اسرائيل. ولكن لا يحق لهم التصويت للكنيست. كذلك مكانة المقيم تثقل جدا على من يريد الخروج الى الخارج. والاهم من ذلك هو أنه يمكن سحب هذه المكانة.

في العقد الاخير كسر الطابو الاجتماعي في شرقي القدس، الذي كان ينظر بعين انتقادية لتقديم طلب الحصول على الجنسية الاسرائيلية. وعدد الطلبات بدأ في الارتفاع. في السنوات الاخيرة قدم بالمتوسط 1000 طلب كل سنة، لكن سلطة السكان والهجرة وضعت عوائق كثيرة امام الطالبين. الدور لفتح الملف فقط استمر ثلاث سنوات. اضافة الى ذلك عدد كبير من الطالبين رفضوا بذرائع مختلفة. من بينها عدم اثبات أن مركز حياتهم في القدس، عدم معرفة اللغة العبرية، نقص الوثائق وعلاقة مع السجناء الامنيين.

في السنة الاخيرة وجه انتقاد شديد لسلطة السكان بسبب الدور الطويل والشروط الصعبة في مكتب شرقي القدس. الدور استمر ساعات طويلة في ظروف قاسية، وبعد ذلك اضطر طالبي الخدمة الى مواجهة بيروقراطية متعبة. من بين هذه الامور قدم التماس لمحكمة العدل العليا ضد سلطة السكان والهجرة واجريت نقاشات في لجنة الداخلية في الكنيست. في الرد على الالتماس، تعهدت السلطة بتحسين الوضع في المكتب والتسهيل في الدور.

في زيارة للمكتب في الاسبوع الماضي اشارت مديرة المكتب حجيت تسور الى التحسينات التي أدخلت، من بينها فتح فرع جديد لمكتب السكان في حاجز قلندية في شمالي القدس. في المكتب الجديد سيتم تشغيل ثمانية مكاتب لتقديم الخدمات اضافة الى الـ 12 التي تعمل في المكتب الآن. 12 مكتب آخر ستفتح في الاشهر القريبة في المبنى الجديد للتأمين الوطني في شرقي المدينة. اضافة الى ذلك، تمكن وزارة الداخلية للمرة الاولى سكان شرقي القدس من الحصول على جزء من الخدمات في مكاتب غربي المدينة.

من بين امور اخرى، تعهدت سلطة السكان للمحكمة العليا بالعمل على تقليص دراماتيكي للدور من اجل الحصول على الجنسية. حسب التعهد، حتى نهاية شهر نيسان القادم سيتم معالجة كل الطلبات التي قدمت في العام 2016، وحتى نهاية شهر تموز القادم ستعالج كل الطلبات التي قدمت في 2017، وحتى نهاية السنة كل الطلبات التي قدمت في 2018. حسب خطة العمل كل الطلبات التي قدمت منذ بداية 2019 ستعالج خلال العام 2020. عدد من الطلبات التي قدمت هذه السنة لا تعتبر اشكالية في المعالجة.

في السنوات الخمسة الاخيرة قدم 4908 طلبات، من بينها عولج 54 في المئة، و50 في المئة من الطلبات تمت الموافقة عليها. حسب تقدير كل الجهات التي تتعامل مع هذا الامر، فلسطينيون كثيرون من شرقي القدس يرتدعون الآن عن البدء في العملية بسبب طول الفترة الزمنية والصعوبات الكثيرة في الطريق. "عندما اقول للناس إن هذا يستغرق 5 – 6 سنوات، يرفعون ايديهم"، قال المحامي امنون مزار، الذي يعالج طلبات الحصول على الجنسية. مزار مقتنع بأنه اذا ادرك الفلسطينيون في المدينة أن زمن الانتظار سيقصر هذه السنة فسيزيد بشكل كبير عدد طالبي الحصول على الجنسية. "عندما يتحول هذا الى امر منظور فهذا سيزيد عدد الطلبات بلا شك"، قال مزار. ايضا اسامة أبو خلف، احد سكان كفر عقب الذي قدم طلب للحصول على الجنسية يوافق على ذلك "أعتقد أنه اذا رأى الناس انهم يحصلون على اجابات فهم سيتدفقون بجموعهم".

حسب اقوال روعي كوهين، مساعد مدير عام سلطة السكان، "هناك قرار بتحويل هذا المكتب الى مكتب يشبه كل المكاتب الاخرى. الامر الذي يعني استثمار، تفكير جديد". مديرة المكتب تسور تعتقد بأنه "نحن في انعطافة، لقد تجاوزنا الكارثة الكبرى". كلاهما يرفض الادعاءات بأن الدور كان مقصود من اجل منع سكان شرقي القدس من التجنس. "نحن نعمل فقط حسب القانون، لم نتلق في أي يوم توجيه آخر"، قالت تسور.

على الرغم من التفاؤل الذي تطرحه مديرة المكتب، فان الدور للتجنس ما زال طويل جدا. أول أمس طلب مزار تحديد دور لزبون يريد البدء في العملية. التطبيق حدد له موعد في شهر آب 2022. تسور تقول إن الدور الطويل ينبع من اشخاص سجلوا عشرات المواعيد ويقومون ببيعها، وتقدر أنه قريبا ستبدأ الأدوار بالقصر.