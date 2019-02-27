السلطة ترفض استلام أموال المقاصة من "إسرائيل"

أكد رئيس حكومة التوافق رامي الحمدالله، صباح اليوم، أن السلطة رفضت استلام اموال "المقاصة" الفلسطينية بعد اقتطاع "إسرائيل" جزءا منها.

وكان رئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ، صرح في وقت سابق اليوم، "رفضنا تسلم مبلغ المقاصة البالغ 700 مليون شيكل (192.8 مليون دولار) بعد خصم إسرائيل مبلغ 42 مليون شيكل منها".

وكانت حكومة الاحتلال، أعلنت قبل 10 أيام أنها ستخصم نحو 500 مليون شيكل من أموال "المقاصة" الفلسطينية، وهي تمثل حسب زعمها الأموال التي دفعتها السلطة كرواتب لعائلات الأسرى والشهداء خلال عام 2018.

يشار إلى أن "إسرائيل" تقوم بتحصيل أموال الضرائب على البضائع التي تدخل إلى السوق الفلسطينية عبر الموانيء الإسرائيلية مقابل عمولة محددة بموجب اتفاق باريس الاقتصادي.

وكانت الإدارة الأمريكية قلصت مئات الملايين من الدولارات من الأموال التي تقدمها للسلطة وللمنظمات ووكالة الأونروا التي تساعد الفلسطينيين لسعيها للضغط على السلطة للعودة إلى طاولة المفاوضات.

وكان وزير المالية شكري بشارة ألمح في تصريحات له قبل أيام بأن الحكومة ربما لن تكون قادرة على دفع رواتب موظفيها كاملة عن شهر فبرير شباط الجاري.