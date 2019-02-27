مصر: مصرع 24 شخصاً وإصابة المئات إثر حريق ضخم بمحطة القطارات

اندلع حريق ضخم في محطة القطارات الرئيسية بميدان رمسيس بقلب العاصمة المصرية القاهرة، أسفر الحريق عن سقوط ضحايا ومصابين تقدر بأكثر من 20 قتيلاً.

وقال شهود عيان لوسائل إعلام عربية:" إن حريقا اندلع في قطار بعد اصطدامه برصيف المحطة، وهرعت سيارات الإسعاف إلى المنطقة.

من جانبه، قال مصدر مسؤول بهيئة السكك الحديدية، إن الحريق شب بأحد القطارات بعد اصطدامه برصيف المحطة، ما أدى لاشتعال النيران فيه، ونوه بأنه يتم الآن نقل المصابين لمستشفى السكة الحديدية القريبة من المنطقة.

كما انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء لموقع الحادث من أجل السيطرة على النيران ومنع امتدادها لباقي المباني والقطارات، وأغلقت السلطات الشوارع القريبة من المنطقة.

ووقعت حالات اختناق كثيرة بسبب سحابة الدخان الكثيفة التي نتجت عن الحريق.

ومن المقرر أن تصدر وزارة النقل بيانا تكشف فيه ملابسات الحادث، وأسباب وقوعه وعدد الضحايا والمصابين.