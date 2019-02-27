جوال تعلن عن خطة الرعايات الرياضية لعام 2019

أعلنت شركة جوال، عن خطة رعاياتها الرياضية في قطاع غزة لعام 2019 .

جاء ذلك، خلال كلمة مدير إدارة الإقليم عمر شمالي، الذي أعلن عن تجديد رعاية جوال للدوريات الست التي ترعاها وهي (دوري جوال لكرة السلة, دوري جوال لكرة اليد, دوري جوال لكرة الطائرة, دوري جوال لكرة الطاولة, دوري جوال للكراتيه, دوري جوال لكرة الطائرة جلوس).

كما أكد شمالي على استمرار رعاية شركته لرأس حربة الرياضة الفلسطينية المنتخب الفدائي الفلسطيني الذي كان خير ممثلٍ لفلسطين في بطولة أمم آسيا.

وأعلن عن رعاية جوال لعدد من الأندية المحلية الفلسطينية بالإضافة لرعاية عددٍ من الملاعب المعشبة والصالات الرياضية المغطاة.

وأوضح شمالي أن جوال تولي اهتماماً كبيراً في دعم الرياضة الفلسطينية بحجم الجماهير التي تلتف حول تلك الرياضة .

جاء ذلك خلال حفل تكريم أبطال دوري جوال لكرة السلة لموسم 2018/2019 بحضور ممثلين عن المجلس الأعلى للشباب واللجنة الأولمبية بالإضافة لممثلي أندية كرة السلة وممثلين عن الاتحادات الرياضية الفلسطينية.

وقد وزعت جوال مكافآتٍ مالية لكافة الأندية المشاركة في الدوري والذي تصدره نادي خدمات البريج وحل في وصافته نادي خدمات المغازي, فيما سيوقع الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة اتفاقية رعاية الدوري مع جوال في الفترة المقبلة رفقة باقي الاتحادات الرياضية .