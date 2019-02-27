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رئيس سلطة الأراضي يجري جولة تفتيشية على المرافق السياحية في غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 10:29 - 27 فبراير 2019
أراضي حكومية أراضي حكومية
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أجرى رئيس سلطة الأراضي ماهر أبو صبحة جولة تفتيشية على المرافق السياحية المقامة على أراضي  حكومية منطقتي شمال وجنوب مدينة غزة.

واطلع أبو صبحة، على واقع هذه المرافق  غير المستغلة للهدف التي خصصت من أجله الأرض.

وأوضح أبو صبحة، أنه وخلال الجولة تبين أن عدد من هذه المرافق فارغة ولا يتم استغلالها إضافة إلى عدم قيامهم بتسديد الايجارات المستحقة عليهم للحكومة لقاء استئجارهم . 

وأكد أبو صبحة على أن سلطة الأراضي ستقوم بدراسة ملفات هذه المرافق والمنتجعات السياحية واتخاذ القرار الملائم وفقاً للسياسات والرؤية  الحكومية بضرورة تحقيق الفائدة والهدف التي تم لأجله تخصيص أراضي حكومية لاستثمارها أو تنفيذ مشاريع خدماتية وتنموية عليها .

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