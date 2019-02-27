الاحتلال يهدد بإغلاق باب الرحمة..واجتماع طارئ لمجلس الأوقاف بالقدس

يعقد المجلس الإسلامي، اجتماعاً طارئاً، في مقر القبة النحوية داخل المسجد الأقصى، لبحث آخر التطورات المتعلقة بمصلى باب الرحمة.

وأوضح عضو المجلس الإسلامي، حاتم عبد القادر، أن المجلس سيعقد اليوم جلسة طارئة لبحث آخر التطورات المتعلقة بمصلى باب الرحمة، والاتصالات التي جرت مع السلطات الاردنية حول الموضوع.

وأضاف عبد القادر أنه سيتم البحث بما يخص ترميم مصلى باب الرحمة، والاستماع للجنة الإعمار إلى الاعمال التي يجب القيام بها في المصلى.

في ذات السياق قالت مصادر اسرائيلية إن الأحداث في المسجد الاقصى يمكن أن تؤدي إلى أزمة دبلوماسية بين "إسرائيل" والأردن.

ووفقا لصحيفة "يسرائيل هيوم" فإن الأردن رفض رسالة "إسرائيل" بشأن التدخل لتهدئة أزمة المسجد الأقصى.

وزعمت الصحيفة أن الخطة الفلسطينية المدعومة من الأردن هي تصعيد الأوضاع في المسجد الأقصى خاصة فيما يتعلق بباب الرحمة، الذي شهد مواجهات مؤخرا وذلك بهدف التصدي لخطة السلام الامريكية.

وقال مصدر رفيع في وزارة الخارجية الأردنية للصحيفة العبرية إنه تم نقل رسالة من "إسرائيل" إلى الأردن مؤخراً بشأن قضية باب الرحمة منعا لتصعيد الاحداث.

وتزعم "إسرائيل" أن الأوقاف في المسجد الاقصى، تنتهك أمر المحكمة الإسرائيلية بإغلاق باب الرحمة أمام المصلين، وأنه يعمل على تصعيد الاوضاع.

وتنص الرسالة "الإسرائيلية" أنه في حال عدم التوصل إلى حل متفق عليه لمسألة باب الرحمة في الأيام المقبلة، فإن قوات شرطة الاحتلال ستقوم بتنفيذ أمر المحكمة.

وقال المسؤول الأردني أن "إسرائيل" تتحمل تصعيد الأزمة فيما يتعلق بباب الرحمة. مضيفاً: "الأوقاف ليس لديه القدرة أو الرغبة في منع الآلاف من المصلين من الصلاة عند باب الرحمة".

وقالت الأوقاف: "إنها لن تنصاع الى قرار المحكمة الاسرائيلية بإغلاق باب الرحمة، نحن هنا ولن نذهب الى اي مكان".