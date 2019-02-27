الزراعة: الجراد الذي وصل لخزاعة لا يرقى لمستوى الخطر نهائياً

أكدت وزارة الزراعة اليوم الأربعاء، ظهور بعض "الجراد" هي حشرات قليلة جداً في منطقة خزاعة جنوب قطاع غزة، موضحةً أن الجراد الذي وصل خزاعة لا يرقى إلى مستوى الخطر نهائياً.

وبينت الوزارة في بيان صحفي، تعقيباً على ظهور الجراد في منطقة خزاعة، أنه لا يوجد حتى الأن مخاوف من وصول الجراد لفلسطين بكميات كبيرة، حيث أن ظهور بعض "الجراد" هي حشرات قليلة جداً في منطقة خزاعة جنوب قطاع غزة.

وقدرت الوزارة، الجراد الذي ظهر في خزاعة بعشرات الحبات لا يمكن تسميتها بالظاهرة.

وأوضحت وزارة الزراعة أن منظمة "الفاو" أكدت أن غزة لم تدخل مرحلة الخطر بخصوص الجراد.

وكانت الوزارة قد أكدت في بيان سابق على لسان م. وائل ثابت مدير عام وقاية النبات والحجر الزراعي بوزارة الزراعة، بأن الوزارة تراقب تحركات "الجراد" حيث تم أخذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة أسراب الجراد، إذا قدر لها التوجه إلى الأراضي الفلسطينية، علماً بأن الأسراب توجهت من السعودية إلى الحدود الأردنية.

وأشار ثابت الى أنه من ضمن الإجراءات التي اتبعتها الوزارة هو التواصل مع منظمة الزراعة والأغذية "الفاو" لتحديد وجهة الجراد في الإقليم، إضافة الى أن الطواقم الفنية والارشادية بالوزارة تقوم بإعداد النشرات الإرشادية الخاصة بطرق مكافحة الجراد، كما تم الإعلان عن الخط الساخن 0595613383 وذلك في حال اكتشاف أي حشرة.