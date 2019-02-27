اعتقالات واسعة في الضفة والقدس بينها محافظ القدس

شنت قوات الاحتلال، فجر اليوم الاربعاء، حملة اعتقالات واسعة في العيساوية ومناطق اخرى من الضفة.

وذكرت مصادر محلية، ان قوات كبيرة للاحتلال اقتحمت بلدة العيساوية بالقدس واعتقلت كلا من: عادل محمود، محمد حسين درباس، آدم كايد محمود، شادي محمد عطية، خليل ناصر، ومحمد علاء محمود، وحسن بلال محمود، وعيسى محمد أبو ريالة و طارق جابر، منصور محمود، ومؤيد بدر.

واعتقلت قوات الاحتلال محافظ القدس عدنان غيث بعد اقتحام منزله في بلدة سلوان، واقتادته لمركز شرطة المسكوبية.

كما جرى اقتحام عدة منازل في بلدة عناتا شمال شرق القدس.

وفي جنين اعتقلت قوات الاحتلال الشاب مهند عمر بني غرة (22 عاماً) والشاب عمّار تركمان والأسير المحرر خالد خليل كميل من منزله في بلدة قباطية جنوب غرب المدينة.

واعتقلت قوات الاحتلال من الخليل الشاب صبحي أبو زينة من منزله في شارع السلام.

وحسب مصادر محلية فقد داهمت قوات الاحتلال إحدى البنايات داخل منطقة البالوع في البيرة.

وسلمت قوات الاحتلال الأسير المحرر حمزة راسم البرغوثي تبليغاً لمراجعة مخابراته عقب دهم منزله في قرية دير أبو مشعل غرب رام الله.