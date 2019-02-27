منخفض جوي ماطر وبارد حتى السبت

تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتله هوائية شديدة البرودة حيث يطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة ويكون الجو غائماً جزئياً الى غائم بارداً الى شديد البرودة وماطراً على مختلف المناطق على فترات وتكون الأمطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا فوق بعض المناطق ، الرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا قد تصل سرعتها في بعض الهبات الى 60 كم/ساعة والبحر مائج .

وهذه الليلة تكون الاجواء غائمة جزئياً الى غائمة وباردة الى شديدة البرودة وتسقط زخات متفرقة من الامطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

والخميس، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي والكتلة الهوائية شديدة البرودة ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة ويكون الجو غائماً جزئياً الى غائم بارداً الى شديد البرودة عاصفا وماطراً على مختلف المناطق وتكون الامطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا ، الرياح شمالية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا قد تصل سرعتها في بعض الهبات الى حوالي 80 كم/ساعة والبحر مائج .

والجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً الى شديد البرودة وتسقط زخات خفيفة متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق وتضعف فرصة الهطول خلال ساعات الظهيرة والمساء ، الرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

والسبت، يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم بارداً الى شديد البرودة وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق ، الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين يومي الأربعاء والخميس من خطر:

1- شدة سرعة الرياح .

2 - تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة وخاصة في منطقة الأغوار.

3- تدني مدى الرؤيا الأفقية نتيجة تشكل الضباب والغيوم الملامسة . 4- التزحلق على الطرقات.

