غزة: الإفراج عن جميع معتقلي حركة "فتح" بجهود من الجبهة الشعبية

أكد عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية، هاني الثوابتة، إفراج الأجهزة الأمنية في قطاع غزة عن جميع المعتقلين من حركة "فتح"، عقب الجهود الذي بذلتها الجبهة في هذا الملف.

وقال الثوابتة في تصريح صحفي: " وبمتابعة حثيثة من قيادة الجبهة و خاصة من قبل عضو المكتب السياسي جميل مزهر مع الأخوة في حركة حماس وفي مقدمتهم رئيس حركة حماس في غزة، يحيى السنوار وعضو المكتب السياسي صلاح البردويل عضو، أفرجت الأجهزة الأمنية في القطاع اليوم عن جميع المعتقلين حركة من فتح".

وأضاف الثوابتة أن " هذه الخطوة المسئولة من قبل حركة حماس بادرة إيجابية وخطوة مسئولة وحكيمة يجب أن تساهم في وقف كافة أشكال الاحتقان والتوتير والسعي لاحتواء الموقف، تجسيدًا لروح الوحدة الوطنية في معالجة قضايا الاختلاف، وبما يعكس سلامة العلاقات الوطنية الفلسطينية".

وأكد الثوابتة أن الجبهة مواصلة جهودها من أجل الحفاظ على السلم الأهلي، بما يوفر مقدمات إيجابية لإنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة للتفرغ لمواجهة التحديات الراهنة وفي مقدمتها مقاومة الاحتلال والتصدي لكل المخططات التصفوية.