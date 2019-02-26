راموس مهدد بالايقاف اوروبيا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن توجيه تهمة تعمد الحصول على بطاقة صفراء للنجم الإسباني سيرجيو راموس مدافع فريق ريال مدريد في مباراة "الميرنجي" أمام أياكس أمستردام الهولندي، في ذهاب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقال الموقع الرسمي "لليويفا" إن لجنة الأخلاقيات بالاتحاد الأوروبي وجهت تهمة تعمد الحصول على بطاقة صفراء في مباراة أياكس، وسيكون القرار النهائي للجنة في الاجتماع المقبل المقرر انعقاده يوم 28 فبراير الجاري.

وكان كارفخال قد تعرض لعقوبة الإيقاف مباراتين بسبب تعمده الحصول على إنذار أمام روما الإيطالي، وفي حالة ثبوت التهمة على قائد ريال مدريد سيغيب عن مباراتين في دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يلعب ريال مدريد مباراة العودة أمام أياكس على ملعب "سانتياجو بيرنابيو" يوم الخامس من مارس المقبل في إياب الدور ثمن النهائي، بعد فوز الفريق الملكي في الذهاب بهدفين لواحد.

وفي نفس السياق، أعلن الاتحاد الأوروبي أيضاً عن توجيه تهمة سوء التنظيم لبرشلونة في مباراة توتنهام هوتسبير الإنجليزي خلال ختام دور المجموعات من البطولة، التي أقيمت على ملعب "كامب نو" وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وسيصدر القرار بحق برشلونة في اجتماع الاتحاد الأوروبي المقرر له يوم 28 مارس القادم.