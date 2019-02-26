الليلة.. منخفض "معاوية" يضرب فلسطين

أطلق موقع طقس فلسطين لأول مرة منذ سنتين تسمية على المنخفض الجوي القادم، والذي سيحمل اسم قرية "معاوية" الفلسطينية الواقعة في منطقة المثلث وتجاور مدينة أم الفحم في المثلث الشمالي ويسكنها 3000 مواطن فلسطيني.

وسبب تسمية المنخفض الجوي هو القوة الكبيرة التي يحملها هذا المنخفض والمتوقع أن يبدأ تأثيره في ساعات الليل المتأخر في المناطق الشمالية ويمتد تأثيره الى كافة المناطق الفلسطينية مع ساعات الصباح ونهار يوم غد الأربعاء.

ويتوقع طقس فلسطين، أن يكون هذا المنخفض الجوي مميزاً بقوته وأمطاره الوفيرة التي قد تتجاوز حاجز 120-150 ملم خلال أقل من ثلاثة أيام هي عُمر هذا المنخفض الجوي في العديد من المناطق الشمالية والوسطى.

ووفقاً لأحدث الخرائط وما تشير له من كميات أمطار كبيرة يدعو موقع طقس فلسطين كافة الهيئات المحلية للحذر مع التوقع بانهمار كميات كبيرة من الأمطار في معظم المناطق الشمالية والوسطى بإذن الله.

وهناك خشية جدية من تشكل فيضانات في المناطق السهلية والساحلية الوسطى وكافة أرجاء شمال الضفة الغربية ومناطق المثلث الفلسطيني ، وخاصة المناطق المعتادة على تجمع مياه الأمطار وتلك التي تعاني من سوء البنية التحتية.

ومن المتوقع أن يكون منخفض معاوية وفقاً لأحدث القراءات الأقوى لهذا الموسم من حيث غزارة الامطار المتوقعة خصوصاً في الفترة الممتدة من فجر الخميس وحتى ساعات المساء من اليوم ذاته.

ومن المتوقع مع ساعات المساء والليل الأولى من يوم الخميس، أن تتسرب رياح قطبية محدودة قد تعمل على تحويل الهطولات المطرية الى ثلجية بشكل محدود فوق بعض القمم العالية التي ترتفع 1000 متر عن سطح البحر مع فرصة لامتدادها دون ذلك أحياناً.